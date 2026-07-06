Климатолог Клоук: Основной причиной аномальной жары в Европе является изменение климата

Основной причиной аномальной жары, накрывшей Великобританию и континентальную Европу, стало изменение климата. Об этом РИА Новости рассказала британский королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.

«В мае и июне этого года у нас уже была рекордная жара, температура приближалась к 38 градусам, и сейчас надвигается еще один период жары, о чем предупреждают санитарные службы», — ответила Клоук на вопрос о причинах европейской жары.

Волна небывалой жары накрыла европейский регион в конце июня. В один из дней фиксировались сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории показатели температур отметили в Великобритании, Чехии, Словакии, Черногории, Сербии,Румынии, Албании, Польше, Хорватии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии.

Ранее в СМИ появилось предположение, что массовые смерти европейцев из-за жаркой погоды якобы могут быть связаны с предсказанием сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского.