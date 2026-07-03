«Царьград» напомнил о пророчестве Жириновского после смертей европейцев из-за погоды

Массовые смерти европейцев из-за жаркой погоды якобы могут быть связаны с предсказанием сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского. Так два факта связал российский портал «Царьград».

Как заявили авторы издания, Жириновский предрекал появление климатического оружия, контроль за которым будет у России и США.

«Жириновский даже озвучивал очень смелый тезис о том, что из-за применения климатического оружия миллионы людей станут беженцами, поскольку начнут уходить оттуда, где погодные условия станут невыносимыми», — напомнили в издании.

Волна небывалой жары накрыла Европу в конце июня. В один из дней были установлены сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории температурные показатели зафиксировали в Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Хорватии, Польше и Венгрии.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.