Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 3 июля 2026Россия

Массовые смерти европейцев связали с предсказанием Жириновского

«Царьград» напомнил о пророчестве Жириновского после смертей европейцев из-за погоды
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Массовые смерти европейцев из-за жаркой погоды якобы могут быть связаны с предсказанием сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского. Так два факта связал российский портал «Царьград».

Как заявили авторы издания, Жириновский предрекал появление климатического оружия, контроль за которым будет у России и США.

«Жириновский даже озвучивал очень смелый тезис о том, что из-за применения климатического оружия миллионы людей станут беженцами, поскольку начнут уходить оттуда, где погодные условия станут невыносимыми», — напомнили в издании.

Волна небывалой жары накрыла Европу в конце июня. В один из дней были установлены сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории температурные показатели зафиксировали в Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Хорватии, Польше и Венгрии.

Материалы по теме:
«Будут страшные события» Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
«Будут страшные события»Жириновский успел сделать предсказания на 2024 год о России, Украине и мире. Чем они удивляют?
6 апреля 2024
Биография Владимира Жириновского. Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
Биография Владимира Жириновского.Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
19 декабря 2024
Вованга. Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
Вованга.Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
26 марта 2022

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

    Названы причины замедления старого компьютера

    Шансы Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили

    Владелец крупной российской сети АЗС допустил дефолт

    Интенсивные дожди прольются в Москве

    Семья назвала новорожденную дочь Россией

    Раскрыта сумма на счетах уехавшей из России Пугачевой

    Названы места Подмосковья с самыми подешевевшими дачами

    Россиян предостерегли от попыток пошутить над мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok