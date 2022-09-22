Жириновский предсказал мобилизацию семь лет назад

В сети опубликовали видео с пророчеством Жириновского о начале мобилизации в России

Ныне покойный бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на одном из ток-шоу на российском телевидении семь лет назад, предсказывал начало частичной мобилизации в России. Вырезку из передачи 2015 года публикует RT.

По словам Жириновского, «деньги Европы требуют войны». Он предположил, что Европа и США начнут военные действия, потому что их правительствам просто некуда вложить средства. «Поводом для войны будет, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Санкции, все стоит. Единственный способ — это начать войну в какой-то части Европы, и потом новый план Маршалла — начинаем восстанавливать», — пояснил политик.

Жириновский тогда заявил, что всем пора готовиться к мобилизации, позже отметив, что только к частичной. На это ведущий программы Петр Толстой иронично отвечает экс-лидеру ЛДПР, что уже готов к мобилизации.

Жириновский узнал о начале специальной военной операции России на Украине перед своей смертью. Ранее в интернете стало вирусным видео прошлогоднего выступления политика в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за того, что тот предсказал развитие ситуации в Донбассе.