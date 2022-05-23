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Стала известна реакция Жириновского на начало спецоперации на Украине

Депутат от ЛДПР Власов заявил, что Жириновский знал о начале спецоперации
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский узнал о начале специальной военной операции России на Украине перед своей смертью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.

Обращаясь к подписчикам, представитель политсилы отметил, что многие пишут ему, что жалеют о том, что покойный политик не узнал о спецоперации. «Могу Вас заверить! Он узнал об этом, мы созвонились, и он был очень рад! Я сказал, что мы проголосуем за признание ЛНР и ДНР», — написал он в посте, к которому приложил запись разговора с Жириновским.

В беседе с политиком Власов напомнил, что тот год назад предсказал начало спецоперации, назвав предполагаемой датой утро 22 февраля.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о «знаковом» подарке Владимира Жириновского. В ходе встречи с новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким Пушилин вспомнил, как однажды Жириновский подарил ему ручку, предсказывая «будущее подписание документов с президентом РФ».

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет. Прощание с главой партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Варвара Кошечкина
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