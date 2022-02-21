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Российский губернатор назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе

Глава Хабаровского края Дегтярев назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал председателя ЛДПР Владимира Жириновского пророком за то, что тот предсказал развитие ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил в прямом эфире, запись которого опубликована в его Instagram.

Глава российского региона напомнил, что написал о председателе партии две книги: «Пророк в своем Отечестве» (2015 год) и «Пророк 2.0» (2021 год). По его словам, еще перед Новым годом политик «все сказал». «Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский наш пророк», — подчеркнул Дегтярев.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале 2022 года. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.

Последние несколько месяцев Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам украинской территории и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По словам президента страны Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

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Юлия Ямпольская
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