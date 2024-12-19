Путин высказался о предсказаниях Жириновского

Президент Путин о предсказаниях Жириновского: его прогнозы сбываются

Прогнозы сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации. Так о предсказаниях политика высказался президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства подчеркнул, что Жириновский был эрудированным человеком и особенно хорошо разбирался в вопросах политики Ближнего Востока.

«Все, что он говорил, сбывается действительно, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире», — объяснил Путин. При этом он подчеркнул, что Жириновский излагал прогнозы не без эпатажа.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика «Вовангой». Так, он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

