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19:22, 12 июля 2026Спорт

Бывший премьер-министр Испании назвал главный недостаток сборной Франции

Бывший премьер-министр Испании Рахой заявил, что в сборной Франции нет французов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: David Butler II / Imagn Images / Reuters

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал главный недостаток сборной Франции. Его слова приводит El Debate.

«Сборная Франции? У них состав высочайшего уровня на чемпионате мира. Правда, стоит сказать, что этот состав без французов», — сказал Рахой.

Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале чемпионата мира. Игра пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы испанцев выиграть чемпионат мира. Он дает 23,45 процента, что является вторым результатом после французов, вероятность успеха которых оценивается в 34,05 процента.

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