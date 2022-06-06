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TikTok заблокировал аккаунт «Sputnik Молдова»

Соцсеть TikTok без объяснения причин заблокировала аккаунт «Sputnik Молдова»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт «Sputnik Молдова». Об этом в понедельник, 6 июня, издание заявило в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что TikTok не объяснила причины такой меры. «Очевидно, что аккаунт "Sputnik Молдова" заблокировали по политическим причинам», — отметило издание.

Уточняется, что перед ограничением доступа на соответствующую страницу были подписаны более 16 тысяч человек. В «Sputnik Молдова» подчеркнули, что число фолловеров их аккаунта быстро росло.

Ранее TikTok также удалила русскоязычный аккаунт «Sputnik Кыргызстан». Издание выразило уверенность в том, что страница была удалена без причины. Позднее «Sputnik Кыргызстан» заявил, что профиль был восстановлен. Отмечалось, что это произошло после обращения Роскомнадзора к TikTok.

Перед этим в TikTok подвергся блокировке аккаунт немецкоязычного телеканала RT DE. На следующий день профиль был восстановлен. В RT сообщили, что администрация TikTok не объяснила ни причину блокировки аккаунта телеканала, ни причину снятия ограничений.

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Маргарита Щигарева
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