TikTok удалил аккаунт Sputnik Кыргызстан

Sputnik Кыргызстан сообщил, что соцсеть TikTok без причины удалила аккаунт издания

Социальная сеть TikTok удалила русскоязычный аккаунт Sputnik Кыргызстан. Об этом издание сообщило в среду, 1 июня, в своем Telegram-канале.

В заявлении Sputnik Кыргызстан говорится, что страница была удалена без причины. «Одно дело, если бы мы нарушали нормы сообщества. Но мы ничем, что противоречит правилам, описанным администрацией TikTok, не занимались стопроцентно», — подчеркнул шеф-редактор Sputnik Эркин Алымбеков. Он предположил, что причиной могли стать политические мотивы, и отметил, что ранее YouTube заблокировал канал издания из-за того, что Sputnik — это российское медиа.

Уточняется, что на профиль Sputnik Кыргызстан в TikTok были подписаны больше 100 тысяч человек. Аккаунт издания в этой соцсети был одним из самых крупных среди кыргызстанских СМИ.

В конце мая TikTok заблокировал аккаунт другого СМИ — немецкоязычного телеканала RT DE. Платформа ограничила доступ к RT DE, а также удалила все ролики и подписчиков аккаунта. Ранее доступ к аккаунту был ограничен на территории ЕС.

Компания Google в марте объявила о блокировке в Европе YouTube-каналов RT и Sputnik. В компании пояснили, что это решение связано с ситуацией вокруг Украины. Позже в странах Евросоюза также были заблокированы Telegram-каналы Sputnik и RT.

В феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».