Google заблокирует YouTube-каналы RT и Sputnik

Компания Google заблокирует в Европе YouTube-каналы российских СМИ RT и Sputnik. Об этом сообщается в аккаунте корпорации в Twitter.

«Мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться», — говорится в сообщении европейского офиса Google в Twitter. В компании пояснили, что такое решение связано с ситуацией вокруг Украины.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз запретит вещание RT и Sputnik на своей территории. Он объяснил это решение тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.