Telegram-каналы Sputnik и RT заблокировали в Европе

Telegram-каналы Sputnik и RT заблокировали в странах Евросоюза. Соответствующие скриншоты в пятницу, 4 марта, RT стали присылать читатели из различных европейских стран. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Некоторые подписчики сообщают, что не могут открыть наш канал в Telegram. В частности, такие сообщения приходят из Австрии. (...) Сообщения об ограничении доступа к нашему каналу приходят и из Франции», — сообщали в RT. Кроме того, открыть Telegram-каналы не смогли жители Германии, Эстонии, Латвии, Литвы и Бельгии.

Об аналогичной проблеме сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Читатель из Италии прислал им скриншот, подтверждающий, что их Telegram-канал не открывается на территории Европы. «Есть предварительные сведения, что это происходит на версиях Telegram, установленных через Google Play», — добавили журналисты.

Ранее Союз журналистов России выступил за свободу слова и призвал отказаться от санкций против СМИ. В организации назвали их недопустимыми. В качестве примера они привели препятствование вещанию телеканалов, в частности RT, в Польше, Литве, Чехии и Германии, а также о прекращении трансляций в Финляндии.

2 марта стало известно, что Google заблокировал YouTube-каналы НТВ в более чем 70 странах. Кроме того, американская компания заблокировала на территории Европы YouTube-канал радиостанции «Эхо Москвы». 1 марта под блокировку также попали телеканал RT и информагентство Sputnik. В компании пояснили, что такое решение связано с ситуацией вокруг Украины.