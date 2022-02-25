Союз журналистов призвал отказаться от санкций против СМИ

Союз журналистов России выступил за свободу слова и призвал отказаться от санкций против СМИ. В СЖР назвали недопустимыми и призвали не вводить рестрикции против их сотрудников. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в последнее время приходит информация о давлении, которому подвергаются российские СМИ в некоторых европейских странах, что прямо нарушает принцип свободы распространения информации.

В качестве примера Союз журналистов приводит препятствование вещанию телеканалов, в частности, RT, в Польше, Литве, Чехии и Германии, а также о прекращении трансляций в Финляндии. Кроме того, Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) ввела запрет на ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке на сроки от трёх до пяти лет.

Организация заявила, что санкции впервые в истории коснулись персонально журналистов, под них попал телеведущий Владимир Соловьев.

«Свобода слова предполагает доступ к различным точкам зрения и право читателя, зрителя и слушателя выбирать тот или иной источник информации. Союз журналистов России последовательно выступает за соблюдение принципов свободы слова и свободы распространения информации и против ограничений работы СМИ, где бы ни осуществлялась их деятельность», — говорится в заявлении.

Ранее Союз журналистов России (СЖР) выступил против цензуры в отношении российских средств массовой информации в социальных сетях. Заявление, в котором представители объединения назвали недопустимыми санкции против российских журналистов и СМИ.

