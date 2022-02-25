Союз журналистов выступил против цензуры в отношении российских СМИ

Союз журналистов России (СЖР) выступил против цензуры в отношении российских средств массовой информации в социальных сетях. Заявление, в котором представители объединения назвали недопустимыми санкции против российских журналистов и СМИ, появилось на официальном сайте СЖР.

В объединении отметили, что в последнее время все больше российских журналистов и изданий испытывают давление, препятствующее свободному распространению информации. «Ряд стран принимает решение о прекращении трансляций российских телеканалов. Появляется и откровенная цензура в соцсетях», — написали представители СЖР.

По их словам, с октября 2020 года по сегодняшний день Роскомнадзор выявил 23 инцидента, которые были связаны с актами цензуры со стороны администрации зарубежной социальной сети Facebook. Из них, как уточнили в Союзе, было 18 случаев цензуры в отношении аккаунтов СМИ, четыре случая в отношении персональных страниц россиян и один случай в отношении делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Санкции против журналистов и СМИ недопустимы. У журналиста нет оружия, кроме ноутбука или микрофона. Благодаря журналистам и СМИ общество получает информацию», — подчеркнули в Союзе журналистов. Представители объединения заявили, что работа тех или иных изданий может кому-то нравиться или нет, но журналисты должны иметь право транслировать информацию через СМИ, соцсети, Telegram-каналы и другие средства связи.

В СЖР добавили, что рассчитывают на то, что Роскомнадзор привлечет к ответственности социальные сети, которые осуществляют цензуру российских СМИ.

24 февраля сообщалось, что Facebook наложила ограничения на страницу телеканала «Звезда» на 90 дней. В администрации соцсети заявили, что в аккаунте канала неоднократная публиковалась фейковая информация. Уведомления о проверке материалов, которым присваивается пометка «Ложь», стали также массово приходить в официальные аккаунты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» в Facebook. В тот же день стало известно, что платформа также наложила ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней за распространение «ложной информации». В агентстве назвали блокировку аккаунта в Facebook «вопиющим нарушением свободы слова».