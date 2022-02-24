На страницу РИА Новости в Facebook наложили ограничения

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней за распространение «ложной информации». Об этом сообщает РИА Новости.

Представители издания назвали блокировку аккаунта в соцсети «вопиющим нарушением свободы слова». «Агентство обратится в Роскомнадзор с просьбой помочь в разрешении ситуации», — говорится в заявлении.

Какие материалы администрация Facebook посчитала ложными, не уточняется.

Ранее Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием снять все ограничения, которые были наложены на официальный аккаунт канала «Звезда», а также объяснить их введение. Представители ведомства отметили, что блокировка страницы российского СМИ «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

24 февраля стало известно, что Facebook наложила ограничения на страницу российского телеканала «Звезда». Причиной назвали неоднократное размещение каналом недостоверной информации. В частности, в администрации соцсети посчитали фейковыми опубликованные на странице «Звезды» сообщения Министерства обороны России о подавлении средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).