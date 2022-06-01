Соцсеть TikTok восстановила аккаунт телеканала RT DE

Популярная социальная сеть TikTok восстановила аккаунт немецкоязычного телеканала RT DE. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Отмечается, что профиль RT DE вновь стал доступен для всех пользователей платформы, за исключением тех, которые проживают в странах Европейского союза. «TikTok восстановил аккаунт RT DE. Правда, увидеть его на территории ЕС по-прежнему невозможно: блокировку страницы в странах союза соцсеть не сняла», — рассказали представители СМИ.

В RT добавили, что администрация TikTok пока не объяснила ни причину блокировки аккаунта телеканала, ни причину снятия ограничений.

О том, что аккаунт RT DE в TikTok заблокировали, стало известно 31 мая. Уточнялось, что платформа не только ограничила доступ к странице телеканала, но и удалила все публикации и подписчиков аккаунта. В TikTok заявили, что аккаунт СМИ нарушал правила сообщества. Другие подробности соцсеть не привела.

Также сообщалось, что TikTok удалил русскоязычный аккаунт Sputnik Кыргызстан.

В феврале представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вещание RT и Sputnik запретят в странах объединения. Он объяснил это решение тем, что страны ЕС «должны бороться с дезинформацией». 2 марта постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik.