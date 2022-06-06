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TikTok восстановил аккаунт «Sputnik Молдова»

TikTok восстановил аккаунт российского СМИ «Sputnik Молдова» по требованию Роскомнадзора

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт российского СМИ «Sputnik Молдова» по требованию Роскомнадзора. Об этом в понедельник, 6 июня, издание заявило в своем Telegram-канале.

«TikTok восстановил аккаунт "Sputnik Молдова"», — говорится в сообщении. Отмечается, что доступ к аккаунту платформа восстановила после обращения Роскомнадзора.

О том, что сервис заблокировал страницу «Sputnik Молдова», стало известно ранее 6 июня. Сообщалось, что TikTok не объяснил причин принятия соответствующей меры.

Ранее TikTok также заблокировал русскоязычный аккаунт «Sputnik Кыргызстан». Издание выразило уверенность в том, что страница была удалена без причины. Позднее «Sputnik Кыргызстан» заявил, что профиль был восстановлен. Отмечалось, что это произошло после обращения Роскомнадзора к TikTok.

Перед этим в TikTok подвергся блокировке аккаунт немецкоязычного телеканала RT DE. На следующий день профиль был восстановлен. В RT сообщили, что администрация TikTok не объяснила ни причину блокировки аккаунта телеканала, ни причину снятия ограничений.

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Асель Минбаева
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