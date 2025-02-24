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10:48, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Sputnik прекратило работу в Азербайджане

МИД Азербайджана заявил, что представительство Sputnik в стране упразднено
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане прекратило работу. Об упразднении российского медиа сообщил МИД страны в разговоре с агентством Report.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что представительство ликвидировало работу Sputnik Азербайджан в стране.

Он добавил, что российское СМИ сможет получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Ранее стало известно, что соцсеть TikTok заблокировала аккаунт «Sputnik Таджикистан». Представители платформы не назвали причины произошедшего. Издание предположило, что к аккаунту ограничили доступ из политических соображений.

В январе 2024 года стало известно, что в Армении сняли запрет на вещание Sputnik. Отмечалось, что издание выполнило минимальные требования для возобновления работы. Работу Sputnik Армения ограничили в декабре 2023 года.

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