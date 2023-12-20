В Армении приостановили лицензию радио Sputnik

Комиссия Армении приостановила лицензию вещателя радио Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«Комиссия по телевидению и радио страны (Армении — прим. «Ленты.ру») отозвала на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора — радиостанции "Тоспа"», — говорится в заявлении.

Причиной стала трансляция в эфире радиостанции передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой, как утверждает Комиссия, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и ее народа высказывания».

Помимо этого, стало известно, что ретранслятор оштрафовали на 500 тысяч драмов (примерно 112 тысяч рублей) за авторскую программу бывшего депутата Армении Армана Абовяна «Абовян Time». Отмечается, что регулятор усмотрел в ней заявления, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».

Ранее стало известно, что в Молдавии потребовали заблокировать сайты Sputnik. Служба информации и безопасности страны объяснила такую меру борьбой с дезинформацией.