После операции МВД в офисе «Sputnik Азербайджан» задержали двух человек

В офис агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку утром в понедельник, 30 июня, пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и заявили о проведении операции. Это видно на опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах. В результате редакция агентства оказалась заблокирована. Кроме того, полиция вызвала в офис информагентства всех сотрудников, в том числе тех, кто отсутствовал по каким-либо причинам.

«Спецоперация! Мощно», — так отреагировала на происходящее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Российских дипломатов не пустили к журналистам

Также Симоньян сообщила, что после сообщений о проведении «спецоперации» в офисе агентства к зданию выехали российские дипломаты.

Сотрудники не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России Маргарита Симоньян главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Вскоре официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проинформировала о том, что российских дипломатов не пустили к журналистам, и выразила обеспокоенность ситуацией.

Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова уточнила, что посольство проинформировало об этом МИД, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана, но ответа пока так и не получило.

Студия радио Sputnik . Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

В Азербайджане заявили о задержании «двух агентов ФСБ»

Азербайджанское издание APA.az со ссылкой на источники заявило о задержаниях в результате проведения операции в офисе агентства «Sputnik Азербайджан». По информации СМИ, были задержаны российские силовики, якобы работавшие в информагентстве под прикрытием.

«В ходе операции МВД были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работавших в этой организации», — говорится в сообщении издания.

Официальные комментарии от азербайджанской стороны по ситуации пока не поступали.

Сотрудники полиции у офиса Sputnik в Баку . Кадр: «РИА Новости»

Sputnik прекратил работу в Азербайджане несколько месяцев назад

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане прекратило работу в феврале этого года. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде, уточнив, что агентство сможет получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Как пишет APA.az, «данное решение имело цель обеспечить паритет в деятельности государственных медиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране». Таким образом, число работающих в Баку журналистов должно было равняться числу журналистов «АЗЕРТАДЖ» в России.

«Однако редакция "Sputnik Азербайджан" не выполнила это решение. За истекший период редакция и коллектив не прекращали свою деятельность», — заявило издание.

Издание Minval Politika также заявило в своем Telegram-канале, что «сотрудники агентства по-прежнему получают зарплату, посещают мероприятия и уверенно заявляют, что ждут скорого восстановления полноценной работы».