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13:36, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала «спецоперацию» в офисе российского агентства в Азербайджане

Симоньян: К офису «Sputnik Азербайджан» выехали сотрудники посольства РФ в Баку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала полицейскую операцию в офисе российского агентства Sputnik Азербайджан. В своем Telegram-канале она написала, что о случившемся узнали в посольстве РФ в Баку.

«По моей информации, сотрудники нашего посольства в Баку уже выехали к офису нашего Sputnik, где сейчас проходит "спецоперация"», — написала Симоньян.

Она добавила, что сотрудники агентства не выходят на связь. По словам Симоньян, среди них есть граждане России.

30 июня стало известно, что в офис Sputnik Азербайджан пришла полиция. МВД страны сообщило, что правоохранительные органы взяли здание под контроль. Причина произошедшего не уточняется.

В феврале сообщалось, что работа Sputnik была ликвидирована. В МИД страны заявили, что агентство может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

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