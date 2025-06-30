Симоньян прокомментировала «спецоперацию» в офисе российского агентства в Азербайджане

Симоньян: К офису «Sputnik Азербайджан» выехали сотрудники посольства РФ в Баку

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала полицейскую операцию в офисе российского агентства Sputnik Азербайджан. В своем Telegram-канале она написала, что о случившемся узнали в посольстве РФ в Баку.

«По моей информации, сотрудники нашего посольства в Баку уже выехали к офису нашего Sputnik, где сейчас проходит "спецоперация"», — написала Симоньян.

Она добавила, что сотрудники агентства не выходят на связь. По словам Симоньян, среди них есть граждане России.

30 июня стало известно, что в офис Sputnik Азербайджан пришла полиция. МВД страны сообщило, что правоохранительные органы взяли здание под контроль. Причина произошедшего не уточняется.

В феврале сообщалось, что работа Sputnik была ликвидирована. В МИД страны заявили, что агентство может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.