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14:09, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Сотрудников российского агентства вызвали в офис в Баку

Полиция вызвала сотрудников Sputnik Азербайджан в офис агентства в Баку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр : РИА Новости

Полиция вызвала в офис российского информагентства Sputnik Азербайджан, расположенного в Баку, всех сотрудников СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление одного из сотрудника издания.

«Все те сотрудники, которые не находились на работе, вызваны в офис», — сообщил собеседник агентства.

Утром 30 июня стало известно, что здание офиса Sputnik Азербайджан взяли под контроль правоохранительные органы. Причина произошедшего не называлась.

До этого сообщалось, что в феврале представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане прекратило работу. Также была ликвидирована работа Sputnik Азербайджан. Сообщалось, что российское СМИ сможет получить аккредитацию только на одного корреспондента.

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