В МИД России ответили на заявление Баку о задержании азербайджанцев в Екатеринбурге

Захарова: Ситуация с задержанием граждан Азербайджана находится под контролем

Ситуация с задержанием граждан Азербайджана находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что более подробную информацию необходимо ждать от Следственного комитета России.

Ранее Азербайджан выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. В Баку заявляют, что в ходе мероприятий не стало двоих граждан республики, а несколько — получили ранения.