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17:55, 28 июня 2025Бывший СССР

В МИД России ответили на заявление Баку о задержании азербайджанцев в Екатеринбурге

Захарова: Ситуация с задержанием граждан Азербайджана находится под контролем
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ситуация с задержанием граждан Азербайджана находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что более подробную информацию необходимо ждать от Следственного комитета России.

Ранее Азербайджан выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. В Баку заявляют, что в ходе мероприятий не стало двоих граждан республики, а несколько — получили ранения.

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