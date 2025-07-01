Суд Азербайджана вынес решение по задержанным журналистам Sputnik

Суд Азербайджана вынес решение об аресте задержанных журналистов Sputnik

Хатаинский районный суд Азербайджана вынес решение об аресте задержанных журналистов «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Об этом сообщает Minval в Telegram.

Как сообщается, исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов приговорены к четырем месяцам предварительного заключения. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Днем 1 июля МВД Азербайджана отчиталось о задержании семи журналистов Sputnik. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Ранее МИД России потребовал немедленно освободить задержанных в Баку российских журналистов. В числе недружественных шагов со стороны Азербайджана также были названы русофобская кампания в СМИ закавказской республики и отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога.