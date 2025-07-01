Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:13, 1 июля 2025Бывший СССР

Суд Азербайджана вынес решение по задержанным журналистам Sputnik

Суд Азербайджана вынес решение об аресте задержанных журналистов Sputnik
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство»

Хатаинский районный суд Азербайджана вынес решение об аресте задержанных журналистов «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Об этом сообщает Minval в Telegram.

Как сообщается, исполнительный директор Бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов приговорены к четырем месяцам предварительного заключения. Журналистам предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Днем 1 июля МВД Азербайджана отчиталось о задержании семи журналистов Sputnik. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Ранее МИД России потребовал немедленно освободить задержанных в Баку российских журналистов. В числе недружественных шагов со стороны Азербайджана также были названы русофобская кампания в СМИ закавказской республики и отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    Открыта удивительная польза кишечных бактерий

    Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

    Еще одна сестра Ким Кардашьян неожиданно раскрыла правду о пластике

    Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

    Роман Ротенберг нашел новую работу

    В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

    В Дании решили призывать в армию женщин

    Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

    Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости