Поппи Делевинь запустила дебютную коллекцию для Jo Malone London

Модель и посол бренда Jo Malone London Поппи Делевинь запустила свою дебютную коллекцию для этой марки под названием Poptastic. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 15 июня.

В коллекцию вошли лимитированные версии ароматов Orange Blossom и Tuberose Angelica во флаконах с оригинальным оформлением в виде ярких конфетти, созданным при участии модели. «Poptastic — это мой идеальный ароматный дуэт, — сказала Поппи Делевинь. — Что может быть интереснее, чем поиск собственного аромата, который будет отражать вашу индивидуальность? Философия искусства сочетания ароматов Jo Malone London вдохновила меня изучить все возможные комбинации одеколонов, пока я не нашла этот дуэт».

Ароматы представлены в продаже по цене от 6 500 рублей (за флакон одеколона Orange Blossom емкостью 50 миллилитров).

Фото: Jo Malone London

Парфюмерный бренд Jo Malone London основала британская парфюмер Джо Малон. Марка специализируется на производстве одеколонов, которые можно использовать как по отдельности, так и смешивая друг с другом, средств для ухода за кожей и ароматизированных свеч. В 1999 году бренд был приобретен компанией Estèe Lauder. Весной 2017 года Jo Malone London выпустил лимитированную коллекцию Star Magnolia, в которую вошли одеколон и дымка для волос.