Поппи Делевинь запустила дебютную коллекцию для Jo Malone London

Модель и посол бренда Jo Malone London Поппи Делевинь запустила свою дебютную коллекцию для этой марки под названием Poptastic. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 15 июня.
В коллекцию вошли лимитированные версии ароматов Orange Blossom и Tuberose Angelica во флаконах с оригинальным оформлением в виде ярких конфетти, созданным при участии модели. «Poptastic — это мой идеальный ароматный дуэт, — сказала Поппи Делевинь. — Что может быть интереснее, чем поиск собственного аромата, который будет отражать вашу индивидуальность? Философия искусства сочетания ароматов Jo Malone London вдохновила меня изучить все возможные комбинации одеколонов, пока я не нашла этот дуэт».
Ароматы представлены в продаже по цене от 6 500 рублей (за флакон одеколона Orange Blossom емкостью 50 миллилитров).
Парфюмерный бренд Jo Malone London основала британская парфюмер Джо Малон. Марка специализируется на производстве одеколонов, которые можно использовать как по отдельности, так и смешивая друг с другом, средств для ухода за кожей и ароматизированных свеч. В 1999 году бренд был приобретен компанией Estèe Lauder. Весной 2017 года Jo Malone London выпустил лимитированную коллекцию Star Magnolia, в которую вошли одеколон и дымка для волос.