Cartier адаптировал аромат для путешественников

Французский ювелирно-часовой дом Cartier представил эксклюзивную коллекцию ароматов под названием Les Heures Voyaugeuses. Она представлена в лимитированном тревел-формате. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 июня.

Фирменные флаконы украшенны известным узором Мушараби. В продаже они появятся в июне и будут представлены в московском ЦУМе. Цены на них пока неназываются.

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Часовые коллекции Cartier представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве, коллекции высокого ювелирного искусства — во время Недель высокой моды в Париже. Кроме часов и драгоценностей, компания производит женскую и мужскую парфюмерию, очки, пишущие инструменты и аксессуары из кожи и шелка.

Одна из парфюмернызх новинок — мужской аромат под названием L’Envol de Cartier в необычном флаконе: внутренняя капсула с духами вставляется в прозрачный стеклянный купол, а крышку украшает гравировка-гильоше, часто использующаяся в часовом деле.