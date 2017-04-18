Cartier посвятил фильм украшениям-гвоздям

Французский ювелирно-часовой дом Cartier пополнил коллекцию украшений Juste un Clou. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру во вторник, 18 апреля.

В нее вошли колье и браслеты в форме гвоздей из белого, желтого и розового золота, украшенные бриллиантами. Видеоролик, посвященный линейке, представлен на сайте компании.

Коллекция дневных украшений в виде скрученных гвоздей запущена Cartier в 2012 году. Это творческая переработка авторской работы дизайнера и светского персонажа, завсегдатая знаменитой Studio 54 Альдо Чипулло — браслета Nail, созданного им для Cartier в 1971 году.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию.