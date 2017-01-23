Cartier обновил «любовный» бестселлер

Французский ювелирно-часовой дом Cartier представил новые кольца и браслеты в серии LOVE. Некоторые модели павированы бриллиантами, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в понедельник, 23 января.

В новую коллекцию вошли браслеты и кольца из белого, желтого либо розового золота. Они несколько уже, чем классические браслеты и кольца серии.

Первый браслет с декоративными винтами и застежкой на винт, открывавшейся с помощью специальной отвертки, был создан для дома Cartier американским дизайнером украшений Альдо Чипулло в 70-е годы прошлого века. Украшение, символизировавшее «любовные узы», положило начало коллекции-бестселлеру LOVE.

Фото: Cartier

Альдо Чипулло (Aldo Cipullo, 1930-1984) – американский дизайнер итальянского происхождения. Начал заниматься ювелирным делом в мастерской своего отца во Флоренции. В 1959 году переехал в Нью-Йорк, где работал для известных марок Tiffany & Co. и David Webb. В 1969 году был приглашен в дом Cartier, для которого создал браслеты-бестселлеры Nail (1971) и LOVE (1972). В 1974 году Чипулло покинул Cartier и открыл собственное ювелирное ателье.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию. Осенью 2016 года дом обновил знаковую коллекцию Juste un clou, созданную по мотивам браслета Чипулло Nail.