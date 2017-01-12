Cartier возродил сумки 70-х годов

Французский ювелирно-часовой дом Cartier пополнил свою коллекцию женских аксессуаров из кожи линией Must-C. Прообразом стали сумки Les Must, выпущенные домом в 1970-е годы, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в четверг, 12 января.

Новые аксессуары представлены в четырех фасонах (сумка-мешок, «седельная сума» и деловая сумка с двумя ручками среднего и маленького размера) и двух цветах: оттенке бургундского (с 1970 года это фирменный оттенок Cartier) и цвете серого кварца. Все модели украшает исторический логотип бренда в виде двух скрещенных литер C.

Фото: пресс-служба Cartier

Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию. В декабре 2016 года дом анонсировал новинки SIHH 2017: часы-браслет haute joaillerie под названием Trait d’Éclat и модель Ronde Louis Cartier XL.