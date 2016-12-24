Cartier приготовил к SIHH-2017 новые драгоценные часы

Французский ювелирно-часовой дом Cartier анонсировал новинки Международного салона высокого часового искусства (SIHH) в Женеве, который пройдет в январе 2017 года. Это часы-браслет haute joaillerie под названием Trait d’Éclat и модель Ronde Louis Cartier XL, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в субботу, 24 декабря.

Часы Trait d’Éclat декорированы 15 мозамбикскими рубинами овальной огранки общей массой 24,93 карата и бриллиантами круглой и багетной огранки. Форма браслета напоминает изгиб ленты — один из излюбленных мотивов Cartier. Модель оснащена миниатюрным механизмом калибра 101.

Циферблат классических круглых часов Ronde Louis Cartier XL выполнен из золота и декорирован в технике flammé. Она впервые использована мастерами дома и сочетает приемы этрусского зернения, филиграни и работы с гранулированной эмалью. На нем изображен традиционный мотив — пантера, впервые использованная соратницей главы дома Луи Картье и арт-директором Cartier дизайнером Жанной Туссен в 1910-х годах. Новые часы оснащены механизмом калибра 430 MC, заключенным в 42-миллиметровый корпус из белого золота с бриллиантами по безелю.

Фото: пресс-служба Cartier 1 /2

Французский дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию. В начале декабря 2016 года дом анонсировал новинку SIHH-2017 — модель Rotonde de Cartier l'Heure Mystérieuse Skeleton в 42-миллиметровом корпусе из палладия.