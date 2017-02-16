Cartier представил духи для путешественников

Французский ювелирно-часовой дом Cartier пополнил парфюмерную коллекцию Les Heures Voyageuses («Часы путешествий») духами на основе абсолю восточного дерева уд — Oud Absolu, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в четверг, 16 февраля.

Создателем новинки стала парфюмер дома Матильда Лоран. Духи можно использовать как отдельно, так и, по восточной традиции нанесения ароматов слоями, в сочетании с любым из пяти других ароматов коллекции Les Heures Voyageuses. Духи Oud Absolu будут представлены в России исключительно в ЦУМе по цене 22 500 рублей за флакон емкостью 45 миллилитров.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию. В начале 2017 года дом Cartier представил новые кольца и браслеты в серии LOVE.