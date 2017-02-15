Salvatore Ferragamo посвятил аромат юным девушкам

Итальянская компания Salvatore Ferragamo представила новый аромат, посвященный молодым девушкам. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Цветочно-фруктовый парфюм получил название Signorina in fiore. В нем сочетаются ноты граната, груши, вишни, мускуса и жасмина. Флакон выполнен в нежно-розовом цвете, который олицетворяет юность и женственность. Цены на аромат пока не названы, он будет представлен в фирменных магазинах.

Итальянский модельер Сальваторе Феррагамо основал одноименную компанию в 1928 году во Флоренции. Он изготавливал обувь для голливудских звезд и знаменитостей, в разное время его клиентками были первая леди Аргентины Эва Перон и певица и актриса Мэрилин Монро.

В настоящее время под этим брендом выпускаются кожаные изделия класса люкс, а также одежда, солнцезащитные очки и часы.