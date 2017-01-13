Бренд Jo Malone London представил аромат с миртом и бобами тонка

Парфюмерный бренд Jo Malone London пополнил свою коллекцию Cologne Intense новым ароматом Myrrh & Tonka Cologne Intense. Новинка разработана парфюмером Матильдой Бижауи и директором по парфюмерии Jo Malone London Селин Ру, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в пятницу, 13 января.

Ноты аромата — лаванда, бобы тонка и мирра (камедистая смола, получаемая с деревьев из семейства бурзеровых (Burseraceae).

«Мирру собирают в Намибии с деревьев омумбири — на первый взгляд они могут показаться практически мертвыми, потому что растут в сухом пустынном климате, — рассказала Селин Ру. — Несколько раз в год они вырабатывают сок, который выходит на поверхность, как смола. Это механизм, с помощью которого деревья борются с бактериями. А высокогорный климат гарантирует мирре омумбири чистоту». Сборщики смолы не прорубают кору дерева, чтобы добыть смолу, а ждут высыхания и либо счищают ее с дерева, либо собирают упавшие засохшие куски смолы.

Фото: Jo Malone London

Парфюмерный бренд Jo Malone London основала британская парфюмер Джо Малон. Марка специализируется на производстве одеколонов, средств для ухода за кожей и ароматизированных свеч. В 1999 году бренд был приобретен компанией Estèe Lauder и сейчас представлен более чем в 35 странах.

