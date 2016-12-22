DKNY выпустила лимитированный аромат к новому году

Американская марка DKNY представила лимитированную линейку аромата Original Woman специально к новогодним и рождественским праздникам. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

Композиция построена на контрастном сочетании искристых фруктовых нот и теплых восточных аккордов. В парфюме присутствуют ноты малины, черной смородины, бергамота, мандарина, полыни и жасмина. По словам представителей компании, вдохновением для создания аромата послужила атмосфера Нью-Йорка.

Бренд DKNY основан американским дизайнером Донной Каран. Она руководила компанией до 2015 года, после чего отказалась от своего поста, чтобы посвятить свое время проекту Urban Zen.

Летом 2016 года концерн LVMH, которому принадлежал бренд DKNY, продал его компании G-III Apparel Group. Право на производство парфюмерии под маркой DKNY принадлежит американской компании Estee Lauder.