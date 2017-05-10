Jo Malone London предложил дымку для волос с ароматом магнолии

Бренд Jo Malone London выпустил новую лимитированную коллекцию Star Magnolia, в которую вошли одеколон и дымка для волос с нотой магнолии звездчатой, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 10 мая.

«Цветы магнолии звездчатой придают новому аромату Star Magnolia необыкновенную чистоту и прозрачность, с фруктовым акцентом и нотами белого жасмина, — отметила создатель композиции парфюмер Анн Флипо. — В то время как листья магнолии добавляют яркий зеленый оттенок, делая композицию по-настоящему весенней».

Основная нота аромата дополнена аккордом апельсинового дерева, имбиря, лимона и периллы (растения из семейства яснотковых), нота шлейфа — сандал. Одеколон и дымку для волос можно наносить как самостоятельно, так и сочетая с другими ароматами марки. Стоимость средств в России — от 3150 рублей.

Парфюмерный бренд Jo Malone London основала британская парфюмер Джо Малон. Марка специализируется на производстве одеколонов, средств для ухода за кожей и ароматизированных свеч. В 1999 году бренд был приобретен компанией Estèe Lauder и сейчас представлен более чем в 35 странах. В начале 2017 года компания представила новый аромат Myrrh & Tonka Cologne Intense.