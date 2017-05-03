Acqua di Parma выпустил коллекцию спреев в кожаных чехлах для путешественников

Итальянский бренд Acqua di Parma представил коллекцию дорожных спреев. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 мая.

В нее вошли ароматы Colonia Oud, Colonia Leather, Colonia Ambra, Colonia Quercia, Colonia Ebano и Colonia Mirra. Флакон с парфюмом помещается в кожаный чехол, изготовленный вручную. Цены пока не называются.

Acqua di Parma — бренд парфюмерии и косметики класса люкс, основанный в 1916 году в Италии. Первым ароматом марки стал одеколон Colonia, выпущенный в том же году. Бренд производит ароматы-унисекс, продукты ухода за телом и ароматические свечи с натуральными маслами.

В начале февраля 2017 года компания выпустила новый женский аромат под названием Peonia Nobile. В аромате сочетаются ноты пиона, черного перца, малины, герани и пачули. Парфюм представлен в двух флаконах: на 100 и 50 миллилитров.