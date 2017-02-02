Acqua di Parma предложил женщинам духи с запахом пиона и черного перца

Видео: Acqua di Parma / YouTube

Итальянский бренд Acqua di Parma представил новый женский аромат под названием Peonia Nobile. Видео с презентацией опубликовано на YouTube. В аромате сочетаются ноты пиона, черного перца, малины, герани и пачули.

Парфюм представлен в двух флаконах: на 100 и 50 миллилитров. Цены на него пока не названы.

Acqua di Parma — бренд парфюмерии и косметики класса люкс, основанный в 1916 году в Италии. Первым ароматом марки стал одеколон Colonia, выпущенный в том же году. Бренд производит ароматы-унисекс, продукты ухода за телом и ароматические свечи с натуральными маслами.