Guerlain выпустил аромат для остроумных мужчин

Парфюмерный дом Guerlain выпустил новый аромат. Он получил название L’homme ideal sport. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 мая. По словам представителей бренда, этот парфюм предназначен для харизматичных, остроумных и спортивных мужчин.

В туалетной воде чувствуются ноты ветивера, пачули и кумарина. Аромат уже появился в продаже, стоимость варьируется от 5260 до 7290 в зависимости от объема флакона.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III.

Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.