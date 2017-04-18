Guerlain выпустил очередной «Ландыш»

Парфюмерный дом Guerlain выпустил очередную коллекционную версию своего знакового аромата Le Muguet («Ландыш»).Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

Флакон для аромата выполнен из матового стекла, его горлышко украшено цветами, созданными в парижском ателье Atelier Bizet Haute Couture. В продаже аромат появится ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Стоимость пока не называлась.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.

Первая современная версия Le Muguet, вдохновленная одноименным ароматом 1908 года авторства Жака Герлена, потомка основателя дома Guerlain, была создана в 1998 году его внуком, парфюмером Жаном-Полем Герленом. Она перевыпускалась в 1999, 2006-2009, 2011-2015 годах во флаконах различного дизайна из прозрачного либо матового стекла.

Весной 2016 года Guerlain представил 12 по счету выпуск аромата, но первые за историю серии был изменен не только дизайн флакона, но и формула парфюма.