Анджелина Джоли снялась в короткометражке Guerlain

Видео: Guerlain / YouTube

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в короткометражном фильме, посвященном новому аромату Guerlain. Ролик опубликован на YouTube.

Джоли стала лицом нового аромата в конце января 2017 года. Средства, вырученные от сотрудничества, она направит на благотворительность.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III.

Анджелина Джоли — американская актриса, кинорежиссер и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трех премий «Золотой глобус», двух премий Гильдии киноактеров США. Получила известность после роли Лары Крофт в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В 2009, 2011 и 2013 годах журнал Forbes признавал ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.