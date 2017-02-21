Guerlain смешал в новом аромате лаванду Карла и таитянскую ваниль

Французский парфюмерный дом Guerlain смешал в новом аромате Mon Guerlain ноты провансальской лаванды Карла, индийского жасмина самбак, белого австралийского сандала и таитянской ванили, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании во вторник, 21 февраля.

Создатель композиции — ведущий парфюмер дома Guerlain Тьерри Вассер. Лицом парфюма, заключенного в фирменный восьмигранный флакон марки с крышкой в виде стилизованного четырехлистника, разработанный производителем хрусталя Baccarat по эскизу Габриэля Герлена в 1908 году, стала голливудская звезда Анджелина Джоли.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.