Мужчинам предложили аромат для соблазнения

Итальянская марка Giorgio Armani представила новый мужской аромат для соблазнения под названием Code Colonia. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель впресс-службы марки. В нем сочетаются ноты розового перца, бергамота, мандарина и шалфея.

В рекламной кампании принял участие американский актер Крис Пайн, известный по роли капитана Джеймса Тиберия Кирка в фильме 2009 года «Звездный путь», а также последующих фильмах «Стартрек: Возмездие» (2013) и «Стартрек: Бесконечность» (2016).