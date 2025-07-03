Российский авторынок рухнул

Минпромторг: Продажи новых автомобилей в России просели на 28 % в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России рухнули на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 607 478 единиц. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) РФ.

Статистика ведомства учитывает в том числе реализацию машин возрастом до трех лет. Для сравнения, годом ранее в стране за тот же период продали в общей сложности 844 662 единицы. Таким образом, за 12 месяцев реализация просела на 237 184 штуки.

В сегменте легковушек падение составило 26 процентов. В январе-июне этого года в стране продали только 526 698 единиц подобного вида транспортных средств. Сектор легких коммерческих автомобилей за это время просел на 19 процентов, до 48 823 штук, продажи грузовых машин — на 54 процента, до 27 032 единиц, а реализация автобусов — также на 54 процента, до 4 925.

Эксперты прогнозируют сохранение негативной динамики на российском авторынке и во второй половине 2025 года. По итогам всего года продажи упадут в среднем на 10-25 процентов в зависимости от сегмента. Аналитики Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, не исключают, что в 2025-м рынок может откатиться до показателей девятилетней давности. Подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и общее удорожание новых автомобилей в стране.