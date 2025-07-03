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14:05, 3 июля 2025Путешествия

Летевший при сильном ветре самолет подпрыгнул на взлетной полосе и попал на видео

Самолет авиакомпании Marabu совершил жесткую посадку в аэропорту Мадейры
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Самолет подпрыгнул на взлетной полосе в европейском аэропорту и попал на видео. Ролик с места событий очевидец выложил в своем канале «LPMA Spotter» на YouTube.

Инцидент произошел днем 30 июня на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту имени Криштиану Роналду острова Мадейра, Португалия. Самолет A320NEO авиакомпании Marabu с пассажирами на борту совершил жесткую посадку при сильном ветре.

На кадрах летевший Airbus снижается над аэропортом, его кренит в сторону из-за бокового ветра. Затем шасси соприкасается с землей, и воздушное судно подскакивает, окутанное дымом. Однако посадка завершается успешно.

В комментариях пользователи предположили, что пассажиры борта ощущали себя, как на аттракционах. Они написали: «Один взгляд на это вызывает у меня паническую атаку», «Хотя посадка была далека от идеальной, но пилота можно поздравить за его стальные нервы, способность контролировать ситуацию и удерживать самолет на ВПП».

Ранее украинка, которая ведет блог о Мадейре, сняла, как самолет в аэропорту Криштиану Роналду не смог приземлиться два раза. Воздушная гавань расположена близко к океану и из-за частых муссонов считается одной из самых опасных в мире.

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