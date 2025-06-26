Украинка сняла посадку самолета в одном из опаснейших аэропортов и встревожила подписчиков

Украинка сняла посадку на Мадейре раскачанного ветром самолета

В Португалии пассажирский самолет дважды уходил на второй круг при посадке из-за сильных порывов ветра и попал на видео. Несколько роликов с раскачивающимся из стороны в сторону лайнером очевидица опубликовала в своем аккаунте «Madeira picnic» в TikTok.

Украинка Ольга Старикова, которая ведет блог о Мадейре, сняла на видео, как самолет авиакомпании TAP Air Portugal два раза не смог коснуться взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Криштиано Роналду, который считается одним из опаснейших в мире из-за близкого расположения к океану и сильных ветров.

На опубликованных кадрах лайнер пытается состыковаться с землей, но вновь поднимается в небо. Только третий заход оказывается успешным. Ролики Стариковой в сумме набрали более пяти миллионов просмотров и встревожили подписчиков.

«Мадейра — одно из самых плохих мест для посадки, там часто приходится уходить на второй круг, страшно», — написала в комментариях пользовательница с именем Ванда. «Иногда попутный ветер может измениться во время захода на посадку, поэтому самолет вынужден делать второй круг, чтобы приземлиться», — объяснил еще один комментатор. Некоторые подписчики сообщили, что боятся посещать остров по этой причине, а кто-то вовсе отменил поездку на Мадейру.

Ранее пассажирский самолет ушел на второй круг на рейсе Тюмень — Салехард из-за стаи собак, выбежавших на взлетную полосу. Высадку пассажиров пришлось задержать на десять минут.