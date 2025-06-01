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13:23, 1 июня 2025Путешествия

Собаки помешали приземлиться самолету в российском аэропорту

Собаки помешали приземлиться самолету в аэропорту Салехарда
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту ТюменьСалехард, был вынужден уйти на второй круг при посадке в аэропорту Салехарда. Приземлению борта помешали собаки. Об этом сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

По сведениям российского издания, экипаж воздушного судна авиакомпании «Ямал» принял решение не садиться из-за животных, находившихся на полосе.

Посадка была выполнена успешно спустя десять минут после первого захода.

В конце марта сообщалось, что самолет авиакомпании «Россия» ушел на второй круг из-за птиц на взлетно-посадочной полосе в Омске.

Еще раньше пара оленей вышла на ВПП крупнейшего аэропорта японской префектуры Хоккайдо и парализовала работу почти на час.

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