Пара оленей вышла на взлетную полосу аэропорта в Японии и парализовала его работу

Пара оленей вышла на взлетную полосу и парализовала работу аэропорта Хоккайдо

Олени вышли на взлетно-посадочную полосу (ВПП) крупнейшего аэропорта японской префектуры Хоккайдо и парализовали его работу почти на час. Соответствующее видео публикует издание NHK.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 6 марта, в новом аэропорту Титосэ. Пара животных появилась на территории воздушной гавани примерно в 10:00 по местному времени, и обе ВПП пришлось закрыть. На размещенных в сети кадрах рогатые парнокопытные стремительно бегут мимо стоящего на полосе самолета.

Около 10:50, когда оленей отогнали, обслуживание на ВПП возобновилось. По данным источника, из-за произошедшего четыре самолета изменили пункты назначения, еще трем пришлось сделать круг перед посадкой.

Ранее самолет прервал посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за кошки, бегавшей по ВПП. Когда животное оказалось на безопасном расстоянии, лайнер благополучно приземлился.

