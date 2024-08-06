Российский самолет прервал посадку из-за кошки на взлетной полосе

Самолет из Кирова в Калининград прервал посадку из-за кошки на взлетной полосе

Самолет прервал посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за кошки, бегавшей по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Кирова. Приготовившись к посадке в Калининграде, пилоты услышали от диспетчера о кошке на ВПП и решили уйти на второй круг. Когда животное убежало на безопасное расстояние, лайнер благополучно приземлился.

Ранее климатические активисты из группы Last Generation приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в крупнейшем аэропорту Франкфурта и парализовали его работу. Активисты выступили против использования ископаемого топлива.