Активисты приклеили себя к взлетной полосе аэропорта в Европе и парализовали его работу

Активисты приклеили себя к взлетной полосе аэропорта во Франкфурте

Климатические активисты из группы Last Generation приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в крупнейшем аэропорту Франкфурта и парализовали его работу. Об этом говорится в сообщениях на странице европейской авиагавани в соцсети X.

Уточняется, что активисты выступают против использования ископаемого топлива. Для их задержания полиция провела в аэропорту операцию. В настоящее время рейсы уже возобновляются.

Ранее запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Международный аэропорт Инчхон временно закрылся после того, как один воздушный шар с мусором приземлился на взлетно-посадочную полосу возле второго пассажирского терминала.