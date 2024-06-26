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12:24, 26 июня 2024Путешествия

Запущенные Северной Кореей шары с мусором парализовали работу аэропорта

Из-за воздушных шаров с мусором из КНДР временно закрылся аэропорт Сеула

Фото: Yonhap / Reuters

Запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, международный аэропорт Инчхон временно закрылся после того, как один воздушный шар с мусором приземлился на взлетно-посадочную полосу возле второго пассажирского терминала.

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Представитель аэропорта также отметил, что несколько шаров заметили рядом с территорией воздушной гавани, которая находится примерно в 40 километрах от границы с Северной Кореей. Он добавил, что это не первый подобный случай.

Власти КНДР заявили, что запускают воздушные шары с мусором в ответ на пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют в одну из самых закрытых стран мира воздушные шары с едой, лекарствами, деньгами и листовками, критикующими лидеров Севера.

Ранее сообщалось, что в некоторых наполненных мусором воздушных шарах, которые Северная Корея отправляла южным соседям, обнаружили паразитов. Однако никаких вредных веществ наполнение шаров не содержало.

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      Марина Черняк
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