Запущенные Северной Кореей шары с мусором парализовали работу аэропорта

Из-за воздушных шаров с мусором из КНДР временно закрылся аэропорт Сеула

Запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, международный аэропорт Инчхон временно закрылся после того, как один воздушный шар с мусором приземлился на взлетно-посадочную полосу возле второго пассажирского терминала.

Представитель аэропорта также отметил, что несколько шаров заметили рядом с территорией воздушной гавани, которая находится примерно в 40 километрах от границы с Северной Кореей. Он добавил, что это не первый подобный случай.

Власти КНДР заявили, что запускают воздушные шары с мусором в ответ на пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют в одну из самых закрытых стран мира воздушные шары с едой, лекарствами, деньгами и листовками, критикующими лидеров Севера.

Ранее сообщалось, что в некоторых наполненных мусором воздушных шарах, которые Северная Корея отправляла южным соседям, обнаружили паразитов. Однако никаких вредных веществ наполнение шаров не содержало.