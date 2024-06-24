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17:12, 24 июня 2024Мир

В шарах с экскрементами из Северной Кореи обнаружили паразитов

Yonhap: в некоторых шарах с экскрементами из Северной Кореи обнаружили паразитов

Фото: Yonhap / Reuters

В некоторых наполненным мусором воздушных шарах, которые Северная Корея отправляла южным соседям, обнаружили паразитов. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи.

«В почве, содержащейся в мусоре, были обнаружены многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитевидные черви», — заявили в министерстве.

Отмечается, что паразиты характерны для человеческих экскрементов. Однако никаких вредных веществ наполнение шаров не содержало.

Как уточняет издание, выводы основаны на исследовании 70 воздушных шаров. В них также обнаружили обрывки одежды, которые идентифицировали как предметы, ранее поставленные в КНДР южнокорейской компанией.

По словам представителей Министерства объединения, таким образом Пхеньян старается выразить «крайнюю враждебность» по отношению к распространению пропагандистских листовок из Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Северная Корея вновь устанавливает динамики и громкоговорители на границе с Южной Кореей. Северокорейские власти намерены возобновить прерванные в 2018 годы аудиопередачи с пропагандой идей чучхе.

В конце мая сообщалось, что КНДР отправила в Южную Корею свыше 150 воздушных шаров с навозом и мусором. Незадолго до этого КНДР заявляла, что ответит на распространение Сеулом агитационных материалов: в листовках содержалась критика Ким Чен Ына.

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      Виктория Кондратьева
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